Napoli: domani presso la Fondazione Foqus la cerimonia di chiusura del corso di ristorazione per le donne dei Quartieri Spagnoli

- Domani, mercoledì 12 aprile, alle 11, presso Foqus-Fondazione Quartieri Spagnoli (via Portacarrese a Montecalvario, 69 – Napoli), si svolgerà la cerimonia di consegna a una quindicina di donne del quartiere del diploma del corso di formazione in "Gestione delle cucine e dei servizi di ristorazione" e del tesserino Haccp. Il corso è stato promosso dall'Associazione Muezzin in collaborazione con Foqus, finanziato dalla Regione Campania con risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ed è stato tenuto da Antonello Rinaldi, chef delle Cucine Sociali di Foqus. I dettagli del progetto saranno illustrati alla stampa da Rachele Furfaro e Renato Quaglia, rispettivamente presidente e direttore generale di Foqus, da Lucia Russo dell'Associazione Muezzin e dallo chef Antonello Rinaldi. Prenderà parte all'incontro Lucia Fortini, assessore alla Scuola, alle Politiche sociali e alle Politiche giovanili della Regione Campania. Seguirà la degustazione di pietanze preparate dalle nuove professioniste della ristorazione. (Ren)