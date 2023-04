Paestum: Giovedì la conferenza nazionale della la Confederazione degli italiani nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terranno giovedì 13 aprile a Paestum, in provincia di Salerno, nelle sale dell'Hotel Mec, a partire dalle ore 10, i lavori della conferenza nazionale della Cim, la Confederazione degli italiani nel mondo, la più grande organizzazione degli italiani all'estero, presente in 33 Nazioni con oltre 2000 strutture tra associazioni, federazioni ed enti nazionali. Ad aprire i lavori, il presidente, on. Angelo Sollazzo, dopo i saluti del sindaco di Paestum-Capaccio, Franco Alfieri. A seguire, la relazione generale del vicepresidente, on. Federico Conte. Tra gli ospiti, il viceministro agli Affari Esteri, Edmondo Cirielli, gli assessori al Turismo di Regione Campania e Regione Molise, esperti di emigrazione e del mondo digitale. Alla Conferenza partecipano i delegati Cim di tutte le Regioni italiane, come già avvenuto per le Conferenze Nazionali di Tunisia, Stati Uniti e Argentina. Di seguito toccherà al Canada, per poi finire con il XIV Congresso mondiale della Cim di Cartagine-Hammamet. "Per me è una grande soddisfazione – ha dichiarato il vicepresidente della Cim, Federico Conte - portare i lavori di questa importante confederazione mondiale in provincia di Salerno, una terra che ha visto tanti partire per terre lontane senza mai smarrire il filo della connessione e del ricordo. Uno degli obiettivi della Confederazione, infrastruttura di collegamento e network di italianità, è proprio tenere insieme le reti, che sono vere e proprie comunità laboriose e produttive di idee e valori, che possono lavorare insieme per obiettivi comuni. Rifletteremo sulle sfide che ci attendono, anche alla luce delle opportunità del Pnrr, che offre, su radici e connessioni, strade suggestive che, utilizzate bene, possono diffondere cultura condivisa e crescita collettiva". (Ren)