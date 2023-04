© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, i carabinieri della stazione di Napoli Posillipo sono intervenuti all'interno di un giardino sito in via San Pietro ai Due Frati (ex circolo delle poste) per il rinvenimento del cadavere di un uomo. La vittima, dall'età apparente di 45/50 anni, è riversa a terra e non è stato ancora identificata. Non si conoscono ancora le cause della morte ma gli investigatori non escludono nulla. (Ren)