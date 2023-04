Immigrazione: Musumeci, è emergenza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla questione migranti sarà proclamato lo stato d'emergenza nazionale". Lo ha dichiarato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, nel corso della sua visita a Bacoli, in provincia di Napoli. "Abbiamo la necessità di aiutare le regioni - ha sottolineato il ministro - perché si rischia di mandare il sistema in collasso se continua questo tasso di approdo, sperando che l'Europa si renda conto che non abbiamo molto tempo a disposizione e se si interviene nei paesi da cui ci si muove, neutralizzando la mafia degli scafisti, forse riusciremo ad evitare il peggio". "Lo stato d'emergenza - ha spiegato Musumeci - consente la deroga ad alcune norme dell'ordinamento vigente, ma il grosso lo fa l'Europa". (Ren)