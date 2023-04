Mare: Musumeci, Giornata celebrata a città sommersa di Baia nel golfo di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mare, natura e cultura. È un trinomio indissolubile che stamane, col collega Gennaro Sangiuliano, ho voluto riconsacrare in un luogo unico nel Mediterraneo: la città sommersa di Baia, nel golfo di Napoli. Non poteva celebrarsi meglio la Giornata del mare che per un mese ci vedrà impegnati dal Nord al Sud Italia. In attesa di ammirare, stasera, palazzo Chigi illuminato di azzurro". Lo scrive su Facebook Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare. (Rin)