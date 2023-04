Mare: Musumeci, centrale nella strategia del governo Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono felice di potere avviare da Baia, insieme al ministro Sangiuliano le iniziative per la Giornata del mare, che si concluderanno a metà maggio. Sono previste manifestazioni trasversali da Genova a Catania, dalla Campania al Lazio, che coinvolgeranno istituzioni e cittadini, soprattutto studenti. Domani sera, per la prima volta, Palazzo Chigi sarà illuminato di azzurro, per rendere omaggio a questa Giornata, rimarcando ancora una volta quanto il Mare sia centrale nei progetti del governo Meloni”. Lo ha dichiarato il ministro per le Politiche del mare, Nello Musumeci. “Domattina – ha proseguito il ministro – sarà l’occasione per porre l’accento sull’archeologia subacquea che merita di certo un'analisi approfondita: un settore della ricerca che mette assieme il valore scientifico, storico, culturale e artistico inestimabile per la nostra Nazione, il cui mare con i suoi fondali sono percorso della nostra civiltà”. (Ren)