- Il cadavere rinvenuto dai carabinieri all'interno di un giardino a Posillipo è di una donna. Lo hanno precisato i militari dopo che il medico legale una volta giunto sul posto ha tolto il cappuccio di felpa indossata dalla vittima, sprovvista di documenti. Non sono stati rinvenuti segni di violenza ma solo dopo l'autopsia disposta dalla Procura si conosceranno le cause del decesso. Indagini in corso (Ren)