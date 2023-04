Sanità: screening gratuito al Cto di Napoli per la diagnosi dell'osteoporosi grave (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'osteoporosi è una malattia da non sottovalutare che, silenziosamente, consuma l'apparato scheletrico, con conseguenze serie e, spesso, invalidanti. Le più colpite sono le donne in post menopausa ed è soprattutto a loro che vogliamo dedicare queste giornate di screening. Il C.T.O. ha una lunga tradizione nel campo della riabilitazione e del trattamento delle patologie ortopediche, è per questo che vogliamo promuovere un percorso che, attraverso la prevenzione e la sensibilizzazione, porti a individuare la patologia in tempo per essere curata", è il commento di Anna Iervolino, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera dei Colli. "L'iniziativa rientra in un ciclo di appuntamenti dedicati al benessere della donna promosso dall'Azienda Ospedaliera dei Colli che prevede, nel mese di maggio, una giornata dedicata allo screening del tumore al seno nelle giovani donne e, nel mese di giugno, una giornata in cui si parlerà di malattie metaboliche e menopausa", conclude. (Ren)