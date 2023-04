Napoli: via libera dalla giunta comunale alla costituzione della Fondazione "I Gigli di Barra"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al fine di tutelare una delle feste più antiche della tradizione campana, la giunta comunale di Napoli ha approvato su proposta del sindaco Gaetano Manfredi, le linee di indirizzo per la costituzione della Fondazione "I Gigli di Barra" individuandone i principali contenuti dello Statuto. Per la costituzione del fondo di dotazione della Fondazione è stato stanziato in bilancio l'importo di 30mila euro finanziato dall'Imposta di soggiorno in quanto destinato ad attività di promozione artistica e culturale del territorio. La Fondazione, oltre alla tutela e alla promozione della Festa dei Gigli di Barra, avrà lo scopo di garantire lo sviluppo e la divulgazione delle arti e dei mestieri connotativi di questa antica festa che ha fondamento nelle origini storiche che abbracciano fede, cultura, arte ed espressività creativa della tradizione popolare napoletana ed in particolare del quartiere di Barra. La nascita della Festa risale al 1823 e dal 1840 è stata spostata all'ultima settimana di settembre in onore di Sant'Antonio da Padova. Momento saliente della manifestazione, oltre alla costruzione e alla sfilata dei carri folcloristici ed allegorici, è la parata dei Gigli nel corso della quale i tipici maestosi obelischi di legno, realizzati dalle associazioni, sfilano per le vie del quartiere in festa. (Ren)