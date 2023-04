Napoli: Vitelli (Pd), bene prolungamento del trasporto pubblico a Pasqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Pasqua il trasporto pubblico a Napoli ci sarà, e sarà un toccasana sia per i turismo sia per il commercio. Grazie all'amministrazione Manfredi, all'Anm e ai sindacati che hanno firmato l'accordo pensando al bene di Napoli". Così Mariagrazia Vitelli, consigliera comunale di Napoli per il Partito Democratico, sull'accordo per il prolungamento del trasporto pubblico in città nel pomeriggio di Pasqua. "Non solo il centro storico e non solo con la metropolitana: anche le zone collinari, con le loro numerose attività commerciali, saranno raggiungibili grazie ad autobus e funicolari - ha rimarcato Vitelli - non credo sia poco in un momento in cui dobbiamo stimolare la ripresa economica e non solo quella turistica. Questo risultato viene incontro anche a quegli operatori che giustamente chiedevano un segnale: oggi crediamo di averlo dato, non è il primo e non sarà l'ultimo".(Ren)