Calcio: per Goldbet e Better il Napoli ha già vinto, scommesse pagate in anticipo

- Dopo il successo nel match con il Lecce al Via del Mare nulla sembra più impensierire i quotisti Better e Goldbet che hanno deciso di pagare già oggi tutte le scommesse in anticipo sul Napoli vincitore dello scudetto. I "bookies" dei due operatori di scommesse, si legge in un comunicato, ormai considerano la conquista del terzo scudetto dei partenopei una pratica già archiviata con ben nove giornate di anticipo. Se la débacle interna con il Milan impedirà agli azzurri di stabilire il record di punti ottenuti (record ancora appannaggio della Juventus che nella stagione 2013/14 chiuse a quota 102 punti), l’incredibile score dei partenopei, a oggi fatto di 24 vittorie, 2 pareggi e 3 sole sconfitte su 29 partite disputate, gli ha permesso di fare il vuoto alle loro spalle e di guardare tutti dall’alto dei 74 punti sinora conquistati. Proprio i punti di distacco tra prima e seconda 2022/2023 in classifica al termine del campionato è uno dei nuovi mercati aperti da Better e Goldbet in questo finale di stagione in cui la lotta per un posto nella prossima edizione della Champions League sembra più aperta che mai (sono almeno sei le squadre in corsa per un posto nella prossima edizione della competizione europea più ambita dai club), anche alla luce delle decisioni della Procura in merito all’affaire Juventus, la quale potrebbe balzare al secondo posto se si vedesse restituire i 15 punti di penalizzazione. (segue) (Com)