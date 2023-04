© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania VARIE In occasione della Giornata Nazionale del Mare, il ministro per la Protezione civile le Politiche del mare, Nello Musumeci e il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, in visita alle aree archeologiche sommerse tra Bacoli e Pozzuoli. Ore 12.00 - Conferenza stampa alle Terme di Baia con i ministri Musumeci e Sangiuliano, il direttore generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Luigi La Rocca; il direttore generale Musei, Massimo Osanna. Bacoli (Na), Molo Sud di Baia (ore 10.00). (segue) (ren)