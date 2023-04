Il Punto: moderati in cerca di una casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di Riccardo Bormioli - Se nel centrodestra si guarda agli effetti che la malattia di Silvio Berlusconi potrà avere sugli equilibri interni alla coalizione di governo, nel centrosinistra, e segnatamente nel Partito Democratico, dopo gli entusiasmi che hanno accompagnato la nomina di Elly Schlein alla guida del partito si cominciano a fare i conti con la realtà. È vero che il test elettorale in Friuli Venezia Giulia va considerato, per varie ragioni, poco significativo ma non c’è dubbio che l’effetto Schlein non si è visto e che, anzi, il Pd qualcosa ha perso rispetto alle elezioni politiche del settembre scorso. Fra poco più di un mese ci sarà una seconda tornata elettorale amministrativa, certamente più significativa per il numero di cittadini chiamati alle urne e per il peso che avranno alcune città, come Brescia o Vicenza. Ma intanto le questioni interne rendono bollente il clima tra i democratici. Le nomine in direzione e nella segreteria del partito non sono piaciute alla minoranza che si è raccolta intorno a Stefano Bonaccini nonostante l’accordo siglato con la maggioranza che fa capo alla segretaria. Senza dimenticare i malumori dei moderati che accusano la Schlein di aver spostato troppo a sinistra il partito, guardando per le future alleanze al Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte. Non si respira ancora aria di scissione ma è certo che parte dei democratici si sta guardando intorno, alla ricerca di quel centro moderato e d'ispirazione socialista che era la filosofia alla base della candidatura di Stefano Bonaccini. Lo stesso Terzo polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi vive momenti di grande instabilità e agitazione, e la soluzione non sembra poter essere quella di una fusione tra Azione a Italia Viva, in vista delle elezioni europee del 2024. Oltretutto, tra le fila dei renziani l’idea di sciogliere Italia Viva viene considerata un errore. Semmai si guarda ai sommovimenti che la malattia di Berlusconi potrebbe provocare dentro Forza Italia, che nella coalizione di governo rimane il partito più europeista, liberale e moderato. Qualcuno pensa, infatti, che dall’incontro di queste molte anime moderate possa in futuro nascere il vero terzo polo centrista, soprattutto se cambiasse ancora la legge elettorale. (Rin)