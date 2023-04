Napoli: domani a Palazzo San Giacomo la presentazione della Fiera dello sport

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, alle ore 12,00, nella Sala Giunta del comune di Napoli a Palazzo San Giacomo, l'assessore comunale allo Sport e alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante interverrà, insieme ai rappresentanti dell'associazione S.E.B.S. (Sport Evoluzione Benessere Spettacolo) alla presentazione della Fiera dello Sport più grande del Sud Italia che, dopo lo stop imposto dalla pandemia, tornerà nel "PalaVesuvio" di Ponticelli dove sarà allestito, nel prossimo week end, un grande villaggio dello sport. "Il ritorno della Fiera dello sport a Napoli è motivo di entusiasmo e di orgoglio per l'Amministrazione Comunale – ha dichiarato l'assessore Emanuela Ferrante - saranno due giorni all'insegna del divertimento e della cura della salute, per trasmettere il messaggio importante di come un corretto stile di vita, fondato sulla pratica sportiva, possa trasformare la nostra società ed i nostri ragazzi. Sono certa che il PalaVesuvio farà da splendida cornice ad un evento all'insegna del divertimento e delle buone pratiche sportive".(Ren)