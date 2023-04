Governo: 70 milioni di euro per interventi in aree di crisi industriale complessa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, e il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, hanno firmato il decreto interministeriale con la ripartizione tra le Regioni delle risorse, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, previste dall'articolo 1, comma 325, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per le aree di crisi industriale complessa. Lo stanziamento di 70 milioni di euro complessivi - informa il ministero del Lavoro - finanzierà l'erogazione di ulteriori interventi di integrazione salariale straordinaria, di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché di trattamenti di mobilità in deroga, di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Questa la ripartizione dei fondi: Lazio: 19.207.318,82 euro; Campania: 10.391.221,44 euro, Sardegna: 9.052.691,22 euro; Toscana: 8.956.791,01 euro; Molise: 6.717.593, 25 euro; Puglia: 6.717.593,25 euro; Sicilia: 4.478.395,50 euro; Abruzzo: 2.239.197,75 euro; Umbria: 2.239.197,75 euro. (Rin)