Napoli: Manfredi, su rigenerazione Piazza Garibaldi mantenuti gli impegni (2)

- I soggetti che intenderanno partecipare alla gara dovranno presentare una proposta con un piano di attività e di iniziative rivolte alla cittadinanza quali attività sociali e di aggregazione, attività educative e di sostegno, attività ed eventi culturali, manutenzione del verde, attività di pulizia. Sono ammesse anche funzioni complementari: aree conviviali, punti di ristoro/bar, piccole attività commerciali e artigianali che contribuiscano alla sostenibilità economica dell'iniziativa proposta, senza generare lucro, purché coerenti con le finalità del progetto complessivo. Eventuali utili dovranno essere reinvestiti per il potenziamento delle attività di rilevanza sociale previste dal progetto. "Si tratta di un progetto di gestione innovativo e sperimentale – ha spiegato il sindaco Gaetano Manfredi –. Piazza Garibaldi è la principale porta di accesso alla città ed è necessario migliorare la fruibilità della piazza sia per i napoletani che per i turisti: ci abbiamo lavorato tanto in questi mesi per superare le condizioni di degrado. Per questo abbiamo ritenuto fondamentale avviare un percorso nuovo di rigenerazione, urbana e sociale, che possa mettere insieme il rispetto della legalità con l'efficace e partecipata gestione degli spazi della piazza". "La delibera di Giunta è un ulteriore e significativo passo avanti per la riqualificazione di Piazza Garibaldi. Oggi è una giornata straordinaria che segna il primo traguardo di un percorso importante che conferma quanto la porta della città sia al centro dell'agenda politica della Municipalitá e del Comune. La sinergia pubblico-privato è importante per rilanciare il territorio della Stazione Centrale e attuare una reale riqualificazione sociale, commerciale e turistica sia della piazza che delle zone limitrofe", ha aggiunto la presidente della IV Municipalità Maria Caniglia. (Ren)