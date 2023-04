Sanità: screening gratuito al Cto di Napoli per la diagnosi dell'osteoporosi grave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione delle iniziative per la Giornata Nazionale della Salute della Donna, al Cto di Napoli si effettueranno visite gratuite alle donne per l'inquadramento diagnostico e terapeutico dell'osteoporosi grave e screening Moc Ecolight ad ultrasuoni. L'iniziativa è promossa dall'Azienda Ospedaliera dei Colli insieme all'Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Fkt Percorsi riabilitativi. Non servirà l'impegnativa, ma sarà necessario prenotarsi, fino ad esaurimento dei posti messi a disposizione, telefonando allo 0817068614 dal lunedì al venerdì (ore 9:00 - 13:00). Le visite saranno effettuate nelle giornate del 18 e 19 aprile. L'osteoporosi è una patologia che, con l'avanzare dell'età, provoca una progressiva riduzione e modificazione strutturale della massa ossea e predispone a un aumentato rischio di fratture spontanee o indotte anche da traumi minimi. Si stima che circa l'80% delle donne in post menopausa soffra di questa malattia. Al Cto è attivo il centro prevenzione e cura dell'osteoporosi che si occupa di diffondere la cultura della cura e della prevenzione con iniziative atte a promuovere la scelta di stili di vita sani e la diffusione della diagnosi precoce per impedire il verificarsi di fratture da fragilità. (segue) (Ren)