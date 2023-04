Turismo: De Luca, in Campania è tutto esaurito. Adesso lavoro ai giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi in Campania abbiamo il tutto esaurito per quanto riguarda gli alberghi: abbiamo una esplosione di presenze turistiche a Napoli e in tutta la regione, è qualcosa di incredibile". Lo ha affermato il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta facebook del venerdì. "E' ovviamente un movimento turistico che riguarda tutta l'Italia, ma registriamo in modo particolare un boom turistico mai visto, anche per gli alberghi a 5 stelle. Noi ci aspettiamo anche un boom di occupazione e contratti di lavoro per centinaia di migliaia di giovani", ha concluso De Luca. (Ren)