Giustizia: Rastrelli (FdI), con medici penitenziari governo sana inspiegabile carenza

- "Con l'approvazione del decreto legge che istituisce il corpo medico della polizia penitenziaria, il governo sana una inspiegabile menomazione per cui la Polizia Penitenziaria risultava l'unica tra le forze di polizia ad essere penalizzata dall'assenza di questo ruolo tecnico". Lo ha affermato il senatore di Fratelli d'Italia Sergio Rastrelli, coordinatore cittadino a Napoli del partito di Giorgia Meloni. "Siamo grati al sottosegretario Andrea Delmastro per questo importante risultato, che garantisce al Corpo concorsi più veloci ed una gestione più adeguata delle procedure nelle commissioni medico-ospedaliere", ha aggiunto Rastrelli. "Un atto dovuto e riconoscente agli uomini ed alle donne che in uniforme difendono la nostra sicurezza", ha concluso il senatore di Fratelli d'Italia. (Ren)