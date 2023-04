Calcio: per Goldbet e Better il Napoli ha già vinto, scommesse pagate in anticipo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma se i bookmakers Better e GoldBet sono certi che la conquista del terzo scudetto 33 anni dopo l’ultima volta sia solo una formalità, resta però da capire quale sarà il turno di campionato che darà il via ufficialmente ai festeggiamenti dei partenopei. Ed è proprio a questo proposito che i due operatori hanno aperto anche il mercato Giornata vittoria dello scudetto 2022/2023, ovvero il turno di campionato che sancirà la conquista del titolo da parte di Osimhen e compagni. E per quanti sono già con la testa al prossimo campionato, Better e Goldbet non si fanno attendere: scommettere con i due operatori sulla vincente Serie A 2023/2024 è già possibile. Per i bookies è il Napoli ad essere ancora favorito, il bis dei partenopei è infatti proposto a 4,00 mentre Inter e Juventus seguono appaiate a 4,50 ed il Milan a 6,00. Alle spalle del quartetto di favorite c’è poi la Roma data a 10, la Lazio a 15, Atalanta a 35 e Fiorentina a 75. (Com)