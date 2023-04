Napoli: conclusa conferenza servizi per approvazione dell'accordo su rigenerazione Piazza Garibaldi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa la Conferenza dei Servizi convocata dalla Regione Campania a Palazzo Santa Lucia in merito all'approvazione dello schema dell'Accordo di programma per la realizzazione del Nodo Intermodale complesso di Napoli Garibaldi-porta Est e per la Rigenerazione urbana delle aree ferroviarie afferente alla Stazione FS di Napoli Centrale. L'intesa raggiunta oggi, tra i rappresentanti della Regione Campania, del comune di Napoli, di EaV srl e del Gruppo FS Italiane, è una tappa fondamentale per la successiva sottoscrizione dell'Accordo di programma che disciplinerà la realizzazione di un nuovo hub intermodale complesso ferro-gomma-aereo-nave tramite un significativo intervento di potenziamento del sistema infrastrutturale esistente e la contestuale rigenerazione di un intero ambito urbano nevralgico per la città. Tale intervento consentirà di allocare in un'area caratterizzata dall'elevata accessibilità nuove funzioni strategiche a servizio dei cittadini e di consentire una rinnovata fruibilità degli spazi, anche tramite interventi di ricucitura urbana con l'area circostante, il Centro direzionale e la zona ad est di Napoli. (Ren)