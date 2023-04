Stellantis: Landini (Cgil), a Pomigliano un risultato straordinario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Fiom primo sindacato a Pomigliano è un risultato straordinario. Voglio ringraziare personalmente uno ad uno le delegate e i delegati, le candidate e i candidati, i nostri iscritti e iscritte. E anche tutti le lavoratrici e i lavoratori che hanno scelto e hanno votato per la Fiom". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, commenta in un video su Collettiva l'esito delle elezioni Rls a Pomigliano. "Tutto è cominciato nel 2010 - ricorda Landini -, quando insieme abbiamo detto no al ricatto della Fiat. È stata dura in questi tredici anni per noi a Pomigliano, ma questo voto indica la passione, l'intelligenza e la determinazione perché voi non ci avete mai mollato. Come tredici anni fa, questo voto parla a tutti noi e dice in modo chiaro che il disegno autoritario della Fiat non è passato. È il momento che Stellantis ne prenda atto, il momento di cambiare: non lo chiede la Fiom né la Cgil, lo chiede il voto democratico delle lavoratrici e dei lavoratori di Pomigliano", conclude. La Fiom - informa la Cgil - è risultato il primo sindacato in Stellantis a Pomigliano e a Nola. Al voto hanno partecipato 3.902 lavoratrici e lavoratori, il 94,29 per cento degli aventi diritto. La Fiom ha ottenuto 1.387 voti, pari al 36,6 per cento, la Fim 837 voti, pari al 21,75 per cento, la Uilm 787 voti, pari al 20,45 per cento, il Fismic 691 voti pari a 17,69 per cento Uglm 157 voti pari al 4,8 per cento. Gli Rls eletti sono: 3 della Fiom, 2 della Fim, 2 della Uilm, 1 del Fismic. (Rin)