Sanità: ipertrofia prostatica, nuova cura anche al Monaldi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiama Rezum l'innovativo trattamento termico che utilizza vapore d'acqua per il trattamento mininvasivo dell'ipertrofia prostatica benigna. Sviluppato negli Usa è in uso in Europa da alcuni anni. In Italia se ne sta consolidando l'utilizzo e in Campania da alcuni mesi a fare da apripista è l'unità di Urologia dell'azienda dei Colli di Napoli guidata da Francesco Uricchio. "Rezum – ha affermato Uricchio - nasce come terapia alternativa all'intervento chirurgico di asportazione della prostata ingrossata che viene eseguita usualmente con metodiche chirurgiche e la foto vaporizzazione laser. In questo caso il vantaggio è la conservazione piena della funzione erettile grazie all'uso di un sistema endoscopico monouso sterile dotato di un sottile ago curvo che in endoscopia e in anestesia locale viene introdotto nell'uretra iniettando nel tessuto prostatico il vapore generato dalla macchina a una determinata pressione per circa 9 secondi. La procedura può essere ripetuta più volte e dipende del volume e alla conformazione prostatica. Un sistema preciso praticamente privo di complicazioni legate alla procedura". Il Monaldi è l'unica struttura in Campania in cui viene effettuata la metodica. "Ho effettuato finora 200 interventi anche a molti colleghi e lo farò anche per me – ha aggiunto Uricchio - funziona benissimo e non dà alcuna complicazione. Si interviene con un catetere in leggera sedazione. Una grande innovazione per la gestione innovativa dell'iperplasia prostatica benigna". (segue) (Ren)