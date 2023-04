Napoli: de Magistris (Up), con Manfredi le mani sulla città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Soldi a palate dati all'amministrazione Manfredi dal governo Draghi e che furono dolosamente negati a noi quando amministravamo e che dovevano servire per migliorare servizi e qualità della vita. Non solo nulla è migliorato, anzi, ma ora scopriamo, grazie ad un servizio di Fanpage, che i principali monumenti di Napoli saranno privatizzati e quindi non saranno più del popolo napoletano ed universali e molti gioielli della città dovranno essere venduti per far arricchire prenditori e speculatori. Vedi Manfredi, leggi mani sulla città". Lo ha scritto questa mattina Luigi de Magistris a corredo di un video postato sul suo profilo Facebook (Ren)