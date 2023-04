Cultura: accordo tra comune e il Museo di Capodimonte per promozione mostra "Gli spagnoli a Napoli"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta comunale di Napoli ha approvato un accordo di collaborazione con il Museo e il Real Bosco di Capodimonte per la promozione della mostra "Gli spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale" a cura di Riccardo Naldi e Andrea Zezza (fino al 25 giugno 2023). La Chiesa di San Giovanni a Carbonara e il Complesso di San Domenico Maggiore, ricche di testimonianze storico-artistiche della Napoli spagnola del primo Cinquecento, saranno fruibili con personale della Napoli Servizi, per tutti i weekend della mostra. Artisti come Pedro Fernández, Bartolomé Ordóñez, Diego de Siloe, Pedro Machuca, Alonso Berruguete furono protagonisti di un'eccezionale stagione artistica, sostenuta dal mecenatismo degli Ordini religiosi e dell'aristocrazia, desiderosa di lasciare una traccia indelebile della propria grandezza finanziando opere di ambiziosa magnificenza, spesso realizzate, alla maniera degli Antichi, servendosi del durevole marmo di Carrara di cui molte chiese napoletane conservano eccellenti testimonianze. (Ren)