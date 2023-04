Napoli: Manfredi, su rigenerazione Piazza Garibaldi mantenuti gli impegni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più sicurezza, vivibilità, inclusione sociale e sviluppo commerciale a piazza Garibaldi. Sono gli obiettivi della delibera approvata dalla giunta comunale di Napoli per volontà del sindaco Gaetano Manfredi. "Un impegno mantenuto nei confronti della cittadinanza, dopo un lungo percorso di ascolto e controllo del territorio", il commento del sindaco. La Giunta ha approvato le linee di indirizzo per l'affidamento a terzi, con procedura ad evidenza pubblica, della gestione e della valorizzazione di Piazza Garibaldi per la durata di anni 4 più ulteriori 4 anni. Nei prossimi giorni verrà pubblicato il relativo avviso. La delibera si muove nell'ottica del miglioramento della qualità urbana e dello sviluppo della coesione sociale con riferimento all'Area Nord di Piazza Garibaldi, in particolare alle aree basket, calcio, skatepark, parco giochi, all'ipogeo denominato 'Cavea' e alla gestione, anche ad uso commerciale in locazione, di sette chioschi. Sono previste inoltre la vigilanza attiva e passiva, la gestione dei bagni pubblici, la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, la pulizia delle aree ed il presidio sociale con interventi di sostegno a favore dei soggetti emarginati, animazione socio-educativa, mediazione sociale e sviluppo dei servizi a bassa soglia. (segue) (Ren)