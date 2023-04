Stellantis: Fim-Cisl, produzione trimestre in crescita rispetto al 2022 a +4,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È un primo trimestre che inverte la tendenza quello della produzione di Stellantis con un +4,8 per cento. Lo ha reso noto Fim-Cisl durante la presentazione dei dati sulla produzione del gruppo automotive per il primo trimestre 2023. Il dato dei primi tre mesi di quest’anno è positivo rispetto al 2022. A giovare maggiormente di questo segno più sono i poli produttivi di Torino e Pomigliano d’Arco, che trainano la crescita con la 500 elettrica e l’Alfa Romeo Tonale. Nel capoluogo Piemontese la crescita di produzione è stata del 18,4 per cento (25.900 unità), mentre a Pomigliano la crescita è stata ancora più marcata con un +22,7 per cento. L’unico polo con un segno meno è stato quello di Plant di Sevel - Atessa con un -10,6 per cento sulla produzione dei veicoli commerciali. A causare questo dato negativo la carenza dei materiali.(Rpi)