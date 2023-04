Covid: De Luca, per la prima volta nessun paziente in terapia intensiva in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo una buona notizia, oggi registriamo per la prima volta l'assenza di pazienti Covid in terapia intensiva in Campania. E' una notizia importante che ci apre il cuore alla speranza e ci fa respirare". Lo ha annunciato il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta Facebook del venerdì. "Abbiamo credo 33 positivi ogni 100mila abitanti su base settimanale, quindi davvero si ha la sensazione che stiamo uscendo da questa tragedia che ha segnato la vita di tutti noi per 3 anni. Auguriamoci che sia davvero così", ha aggiunto. (Ren)