Napoli: Acampora (Pd), bene Manfredi su Tpl

- "Ancora una volta l'amministrazione Manfredi ha saputo fare sintesi: fondamentale garantire la mobilità ai tanti cittadini e ai tantissimi turisti che vivranno questi giorni di festa nella nostra città". Questo il commento di Gennaro Acampora, capogruppo del Partito Democratico nel consiglio comunale di Napoli e membro della Commissione Infrastrutture e Mobilità, sull'accordo per il prolungamento del trasporto pubblico a Napoli nel pomeriggio di Pasqua. "Ci sarà il servizio di autobus, Linea 1 della metropolitana e Funicolari, nonché del servizio sosta. Come gruppo del Partito Democratico avevamo fortemente auspicato questo risultato - ha sottolineato Acampora - sarebbe stato assurdo un trasporto non all'altezza del tutto esaurito negli alberghi, in un momento in cui Napoli brulica di entusiasmo, pregustando la festa scudetto. Ci sarà anche il riconoscimento di una giusta e rivalutata premialità per i lavoratori, che ringraziamo di cuore in uno con l'assessore Cosenza, tutta la dirigenza di Anm e le organizzazioni sindacali che hanno firmato l'accordo".(Ren)