Trasporti: Cangiano-Deidda (Fd'I), su Emsa a Napoli De Luca vende fumo

- “Non solo la Commissione Europea non ha mai ricevuto nessun dossier dai precedenti Governi ma l’Emsa non ha mai espresso la volontà di aprire un centro regionale del Mediterraneo o sede periferica e soprattutto non a carico della Commissione Europea ma nel caso a carico dello Stato proponente”, hanno dichiarato i deputati di Fd'I Gimmi Cangiano e Salvatore Deidda, componente e presidente della Commissione Trasporti della Camera dei deputati che hanno depositato una risoluzione in cui impegnerebbero il governo a verificare con la Commissione Europea la volontà, l’opportunità e la fattibilità dell’apertura di una sede Emsa dedicata al Mediterraneo; “La nostra risoluzione intende far capire che Fratelli d’Italia crede nelle potenzialità di Napoli quale Centro regionale del Mediterraneo dell’Emsa ma occorre fare chiarezza e smetterla di fare propaganda poiché, comunicando inesattezze, si rischia di far fare brutta figura proprio a Napoli e all’Italia. A Bruxelles è emersa una realtà ben diversa da quella raccontata dal governatore della Campania e ci chiediamo come mai, visti i ministri e i governi Pd, nessuno abbiamo mai approfondito l’argomento. Nei documenti più volte circolati in Commissione Europea, infatti, le previsioni occupazionali (200 unità) sono apparse fantasiose se paragonate alle reali impiegate presso la sede di Lisbona". (segue) (ren)