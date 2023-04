Napoli: sequestrata un'officina meccanica in vi aGenova - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agenti della Polizia Municipale di Napoli, Unità Operativa Tutela Ambientale, nell'ambito dei controlli finalizzati al contrasto dei reati ambientali, è intervenuta controllando una officina meccanica sita in un locale alla via Genova 36 e in un altro locale attiguo al civico 37. Il conduttore dell'attività, un uomo di 62 anni, al momento del controllo, ha esibito le autorizzazioni amministrative e sanitarie, ma gli agenti hanno rilevato come costui omettesse di registrare le operazioni di registro del carico e scarico rifiuti. Il locale al civ. 37 veniva utilizzato come deposito di rifiuti speciali pericolosi consistenti in pneumatici usurati, rifiuti oleosi, un auto d'epoca priva di motore, paraurti e ruote e parti di carrozzeria e meccaniche in grande quantità e accatastate alla rinfusa, rendendo difficoltosa la completa identificazione dei rifiuti. Si provvedeva a sottoporre a sequestro al fine di interrompere la gestione illecita di rifiuti speciali e a deferire alla autorità giudiziaria il conduttore dell'officina meccanica, nominandolo custode giudiziario. (Ren)