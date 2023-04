Sindacati: il 12 aprile conferenza stampa della Fim a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fim Cisl ha covocato per il 12 aprile 2023 presso la Mostra D'Oltremare in via J.F. Kennedy, 54 a Napoli una conferenza stampa in occasione della IV Conferenza Permanente dei sindacati metalmeccanici del Mediterraneo dal titolo: "La qualità del lavoro di fronte alle trasformazioni industriali nell'area mediterranea". Alla conferenza stampa parteciperanno oltre al Segretario generale Fim Cisl Roberto Bengalia, Pevrul Kavlak Presidente Türk Metal - Pedro Ayllon Segretario generale Uso Industria - Stéphane Destugues Seg gen Fgmm Cpdt - Juan Antonio Vázquez segretario nazionale Ugt Fica. (Ren)