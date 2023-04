Napoli: rissa per viabilità a Giugliano, tre arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, hanno arrestato tre persone per rissa. L'episodio ha avuto origine da una 'vendetta' per una lite legata alla viabilità scoppiata per una precedenza non rispettata. I carabinieri sono riusciti a sedare lo scontro e ad arrestare tutti. Si tratta di un 23enne di Giugliano e padre e figlio di Villaricca, di 52 e 18 anni. Tutti incensurati. Il 23enne, secondo quanto ricostruito, ha insultato e aggredito il 18enne e, con una mazza gli ha spaccato il parabrezza e dopo lo ha colpito al braccio. Tornato a casa, il 18enne ha riferito al padre l'accaduto e l'uomo ha deciso di mettersi sulle tracce del 23enne. Quando il conducente dell'altro veicolo è stato trovato, è scoppiata la rissa. Per padre e figlio rispettivamente 5 e 10 giorni di prognosi, il 23enne è stato medicato sul posto dal 118. Nell’auto del 23enne i militari hanno rinvenuto una mazza da baseball, un coltello con lama seghettata e un tubo di rame ripiegato. Sottoposti ai domiciliari, sono tutti in attesa di giudizio. (Ren)