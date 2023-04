Giornalisti: Piantedosi, massimo impegno Viminale su intimidazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la riunione - prosegue la nota - dai rappresentanti dei giornalisti è stato anche sottolineato il fenomeno delle cosiddette "querele temerarie". Infine, sono state oggetto di confronto alcune fra le principali progettualità avviate nel 2022 dal "Centro di coordinamento". Si tratta, in particolare, della sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, la Federazione nazionale della stampa italiana e la Direzione centrale della Polizia criminale per attività di formazione reciproca. A questa iniziativa si aggiunge poi la partecipazione al progetto Osce "Safe of journalists", che si pone l’obiettivo di mettere a sistema le politiche e le misure esistenti tra i diversi Stati per promuovere e garantire la sicurezza dei giornalisti. Nell’occasione, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha dichiarato: "Pur a fronte di una diminuzione dei casi, rimane alta l’attenzione delle istituzioni a difesa dell’attività dei giornalisti, per tutelare la funzione fondamentale svolta dal mondo dell’informazione. Per questo c’è il massimo impegno del Viminale a rafforzare le azioni sul fronte della prevenzione e della repressione di ogni minaccia o intimidazione subita dai giornalisti". (Com)