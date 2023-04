Istat: nel 2020 picco spesa Comuni per contrasto alla povertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020, i Comuni hanno dovuto affrontare un anomalo incremento dei bisogni assistenziali, a causa dell’emergenza sanitaria e della conseguente crisi sociale ed economica. È quanto emerge dal report dell’Istat sulla spesa dei Comuni per i servizi sociali nel 2020. È aumentata del 72,9 per cento (da 555 a 959 milioni) la spesa per l’area povertà, disagio adulti e persone senza dimora (dal 7,4 per cento al 12,2 per cento della spesa complessiva). In forte crescita i contributi a sostegno del reddito: 377.000 beneficiari nel 2020. Sono 743 mila i beneficiari dei buoni spesa per emergenza alimentare (21.500 nel 2019). (Rin)