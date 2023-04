Reddito cittadinanza: Pedicini (Met), nuovi poveri di Lollobrigida al lavoro nei campi per 8 euro lordi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro Lollobrigida minaccia di togliere il reddito di cittadinanza a chi non accetta il lavoro nei campi. Questo signore probabilmente non sa che il 35 per cento dei lavoratori agricoli in Italia (dati Inps) percepisce meno di 9 euro lordi l'ora giorno e che oltre il 18 per cento non arriva a 8 euro. Meno del reddito di cittadinanza. Se questo non è sfruttamento. Allo stesso modo il cognato della Meloni non è a conoscenza del fatto che nel nostro Paese sono oltre 230mila i lavoratori agricoli irregolari. Vittime di caporalato, veri e propri schiavi sfruttati, per la gran parte, nei campi del Mezzogiorno, tra Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia". Lo ha denunciato l'europarlamentare del Movimento 5 stelle e segretario del Movimento Equità Territoriale Piernicola Pedicini. "È questo il destino a cui Lollobrigida vorrebbe condannare i nuovi poveri, dopo aver tolto loro anche quel minimo di sussidio che garantiva a loro e alle loro famiglie di mettere un piatto a tavola? Impugnasse lui la zappa per un giorno - ha sottolineato Pedicini - così capirebbe cosa vuol dire spaccarsi la schiena dall'alba al tramonto senza alcuna garanzia e in cambio di pochi spiccioli".(ren)