Turismo: Caramanna (Fd'I), causa Reddito cittadinanza mancano molti lavoratori, situazione incresciosa

- "Siamo al paradosso. Come riportano alcuni media, la Campania ha un grandissimo numero di percettori di Reddito di cittadinanza e, al tempo stesso, di richieste di lavoratori migranti nel 'click day' dell'altro giorno. Ci sono decine di lavoratori che le imprese stanno cercando, per esempio nel settore del turismo, e che, per colpa del Reddito di cittadinanza, non trovano. Questa situazione è veramente incresciosa e dà il senso di quanto diseducativa e populista sia questa misura voluta dal Movimento cinque stelle. Ci sono ristoratori, albergatori, balneari che, con la stagione primaverile ed estiva alle porte, si trovano a cercare lavoratori stranieri. Grazie al governo Meloni questa situazione è destinata a finire molto presto". Lo dice Gianluca Caramanna, deputato di Fratelli d'Italia e Capogruppo in commissione Attività produttive, Commercio e Turismo. (Rin)