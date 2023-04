Giornalisti: Piantedosi, massimo impegno Viminale su intimidazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha presieduto al Viminale una riunione del "Centro di coordinamento per le attività di monitoraggio, analisi e scambio permanente di informazioni sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti". E' quanto si legge in una nota. Durante l’incontro è stata sviluppata una accurata analisi, con particolare riferimento all’andamento degli episodi registrati nell’anno passato e sono state esaminate le dinamiche che hanno caratterizzato i più recenti fatti di intimidazione e violenza. Hanno partecipato all’incontro il sottosegretario Nicola Molteni, il capo di Gabinetto Maria Teresa Sempreviva, il capo della Polizia-Direttore generale della Pubblica sicurezza Lamberto Giannini, la consigliera segretaria del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti Paola Spadari e il presidente della Federazione nazionale stampa italiana Vittorio Di Trapani. Dal monitoraggio degli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti è emerso un decremento degli episodi: nel 2022 sono stati 111 rispetto ai 232 del 2021, con una diminuzione pari al 52 per cento. Dato che appare più significativo alla luce del trend crescente che aveva invece caratterizzato gli anni precedenti: nel 2021 si era avuto un aumento del 42 per cento dei casi, rispetto ai 163 del 2020, anno in cui pure si era avuta una crescita dell’87 per cento rispetto al 2019, quando gli episodi erano stati 87. Analogo decremento si attesta nei primi due mesi del 2023: 14 gli atti denunciati rispetto ai 28 riferibili allo stesso periodo del 2022. Il risultato - continua la nota - è frutto dello sforzo comune profuso da Prefetture, Forze di Polizia e rappresentanti dell’Ordine dei giornalisti e della Federazione nazionale della stampa. Il dato va tuttavia attentamente valutato anche alla luce di una possibile tendenza alla diminuzione delle denunce da parte delle vittime. Tra le Regioni che hanno fatto registrare nel 2022 un maggior numero di eventi o denunce vi sono Lazio, Lombardia, Campania, Calabria e Sicilia, con 76 episodi complessivi, pari al 68,5 per cento del totale. (segue) (Com)