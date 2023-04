Sanità: Patriarca (FI), stabilizzazione operatori merito del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se l'amministrazione regionale ha potuto individuare le procedure per consentire alle Asl di stabilizzare il personale sanitario e sociosanitario della Campania e delle altre regioni è grazie all'emendamento presentato in Senato da Forza Italia durante la discussione del decreto Milleproroghe. Ci fa piacere che qualche consigliere regionale della Campania si sia accorto del provvedimento e che se ne faccia entusiasta cantore, ma bisognerebbe raccontare tutta la storia e riconoscere i meriti del Governo e di Forza Italia in particolare, altrimenti si finisce per apparire di parte e poco attenti alla verità dei fatti". Lo ha detto Annarita Patriarca, deputata di Forza Italia e componente della commissione Affari sociali. (Ren)