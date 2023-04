Pasqua: Agriturist, tutto esaurito negli agriturismi per pranzo e Pasquetta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Toscana si appresta a superare abbondantemente il 2019. Tutto pieno anche per i prossimi ponti del 25 aprile e 1° maggio. Sono tornati in massa gli americani nel Chianti e nel Senese. Il sistema agrituristico dell'Emilia-Romagna è ripartito bene dopo la crisi pandemica (+49 per cento gli arrivi) mixando turismo d'affari con quello ricreativo, culturale ed esperienziale; prossime festività pasquali all'insegna di soggiorni brevi e ristorazione al completo. Molto bene anche i ponti in Liguria, anche qui soprattutto per la ristorazione e gli stranieri che raggiungono il 50 per cento. In Piemonte, generalmente, tutto pieno per Pasqua e Pasquetta, consolidando la tendenza positiva. Molte strutture hanno appena aperto, perché a causa dei costi energetici sono rimaste chiuse nel periodo invernale. Buona la presenza soprattutto da Germania, Francia, Svizzera e Usa. l completo la Lombardia con stime superiori pre-pandemia. Traina Brescia, capitale della cultura, riscontri positivi anche per strutture nelle città d'arte e i laghi. Andamento molto positivo in Veneto: litorale, colline, mare, laghi e campagna al completo soprattutto per la ristorazione; buona la presenza straniera, che intorno al Lago di Garda e alle città d'arte supera quella degli italiani. In Italia le aziende agrituristiche attive sono più di 25.000 e oltre il 60 per cento dei comuni italiani ne ospita almeno una. Quasi la metà offre almeno tre servizi e più di una su tre è condotta da un'imprenditrice. "Il settore dell'agriturismo italiano, con le sue peculiarità uniche al mondo, si conferma una parte strategica all'interno dell'offerta turistica nazionale. Ci siamo finalmente gettati alle spalle la pandemia – conclude il presidente di Agriturist, Augusto Congionti - e i risultati lo stanno dimostrando. Si ricomincia con una maggiore pianificazione e programmazione delle proprie vacanze anche se preoccupa, soprattutto in vista della prossima stagione estiva, la difficoltà a reperire personale". (Com)