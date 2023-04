Ucraina: Gasparri (Fi), non lasciamo alla sola Cina il ruolo di potenza mediatrice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Purtroppo l'Occidente fa poco per costruire percorsi di dialogo e di pace: gli Stai Uniti sembrano determinati all'escalation, l'Europa è schiacciata sulle posizioni di Washington e fatica a ritagliarsi un ruolo da protagonista e questa situazione crea un vuoto in cui si è inserita la Cina, che ha rafforzato la sua partnership con Mosca, ponendosi sulla scena internazionale come potenza di pace e di mediazione". Lo ha dichiarato a "Nova" Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato e membro della Commissione Esteri, parlando del conflitto russo-ucraino. Convinto "atlantista" da sempre, secondo Gasparri "non possiamo rassegnarci a un conflitto perenne, che potrebbe anche avere ricadute gravi dal punto di vista militare, oltre a quelle che già stiamo subendo sotto il profilo economico". Gasparri, che il 22 marzo scorso ha partecipato a un confronto con esponenti parlamentari di tutti i partiti, tranne Fratelli d'Italia, organizzato dall'associazione cattolica "Avvocatura in missione" proprio sul tema "Russia-Ucraina: un tavolo per la Pace", ha sottolineato come in Parlamento ci sia la "volontà di verificare la possibilità di un dialogo che porti se non alla pace, almeno a un cessate il fuoco". Oltre al rischio di un aggravarsi della situazione militare, da non sottovalutare essendo coinvolta una potenza nucleare, il vicepresidente del Senato guarda con preoccupazione alle ripercussioni economiche e politiche che sta subendo l'Europa, presa tra due fuochi: "L'inchiesta del premio Pulitzer americano Seymour Hersh sul sabotaggio del Nord Stream avvenuto lo scorso settembre? Non ho approfondito a sufficienza la questione - ha detto Gasparri - per poter esprimere un giudizio, ma è chiaro che si tratta di una vicenda grave e inquietante. Non amo i complottismi, ma mi risulta difficile pensare che l'episodio non sia collegato al conflitto in corso. Nessuna ipotesi può essere esclusa a priori, per cui potrebbe essere utile una commissione d'inchiesta internazionale indipendente per approfondire la dinamica dei fatti". Cose ne pensa di questo clima da "guerra fredda" che si sta affermando sulla scena internazionale? "Non mi piace. E non credo sia un fatto positivo - ha aggiunto Gasparri - lasciare alla Cina il ruolo di potenza mediatrice, perchè Pechino resta un'autocrazia. Il problema è che l'Unione Europea non gioca fino in fondo il suo ruolo, rimanendo troppo appiattita sull'intransigenza americana, e i richiami del Papa restano inascoltati". "E' sbagliato - ha concluso Gasparri - proporre all'opinione pubblica la narrazione di una guerra senza quartiere e senza speranza. E' un atteggiamento che può indurre stanchezza. Bisogna indicare una via d'uscita. Noi non dobbiamo disertare dal campo occidentale, ma non possiamo nemmeno lasciare che sia la Cina a proporsi come un'unica potenza di pace". (Ren)