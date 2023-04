Napoli: incidente mortale. Nappi (Lega), inasprire pene per pirati della strada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un sentito grazie alla polizia municipale che ha subito individuato il 40enne che si è allontanato senza soccorrere il centauro che aveva travolto con l'auto, in un incidente avvenuto a Pianura. Giovanni Baiano è morto in ospedale dopo 2 giorni di agonia, ai suoi familiari esprimiamo massima vicinanza, nella speranza che il responsabile paghi duramente per quello che ha fatto. È necessario inasprire le pene contro i criminali della strada, nel solco del lavoro da tempo principiato dalla Lega e dal ministro Matteo Salvini che ha annunciato la norma dell'ergastolo della patente per chi si macchia di gravi infrazioni". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. (ren)