Pmi: a Napoli il "Forum Banche 2023", professionisti istituti finanziari e istituzioni a confronto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Mario Michelino (presidente nazionale Andoc), "si tratta di dinamiche globali dove è rilevante la figura del dottore commercialista esperto in Finanza Aziendale e Mercati Finanziari. La specializzazione in questi temi fondamentali consente al Commercialista di presidiare un'area della professione che richiede profonde competenze. In un momento storico in cui è sempre più necessario, e non più differibile, diffondere ed innalzare il livello di cultura finanziaria, il Forum permette di sviluppare un importante confronto per tutta la filiera del settore". Giuseppe Puttini, coordinatore Osservatorio Mercato dei Capitali Cndcec, ha evidenziato come "per continuare a svolgere il loro fondamentale ruolo di sostegno a famiglie e Pmi, le istituzioni finanziarie stanno scommettendo su diverse soluzioni e strategie. Strumenti di credito, finanza e risparmio, che cercano di rispondere alle esigenze della clientela impiegando sempre più risorse a sostegno dell'economia reale, al fine di rilanciare lo sviluppo e supportare, al contempo, un improcrastinabile opportunità di modernizzazione per il sistema Paese. In questo percorso resta fondamentale il rapporto fra istituti bancari e commercialisti, naturali interlocutori professionali a fianco delle Imprese". (Ren)