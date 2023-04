Anci: cinque proposte per una politica nazionale della casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli assessori alla Casa delle città di Firenze, Bergamo, Bologna, Lodi, Milano, Napoli, Padova, Parma, Roma, Torino, Verona, riunite a Bologna insieme all'Anci Nazionale, hanno discusso delle priorità in tema di politiche per la casa ed emergenza abitativa, per sollecitare il Governo nazionale a tornare protagonista. Lo ha reso noto un comunicato del comune di Napoli. Dagli immobili dismessi di proprietà di enti statali o parastatali - autentici buchi neri nelle città - alle esigenze dei cittadini migranti, o fruenti di protezione internazionale, che vengono scaricate sui comuni. Dal progressivo impoverimento delle famiglie, specialmente di quelle che vivono in affitto, all'invecchiamento della popolazione, spesso sola, che genera anche nuovi bisogni abitativi. Per ricomporre questi problemi e ricucire queste divergenze sono necessarie azioni concrete alla scala nazionale, cioè a quella dimensione funzionale a garantire identici diritti e al contempo a riconoscere diversità territoriali: sia iniziative legislative che politiche finanziarie. Perché i comuni, in prima linea, hanno già pagato con un costo ormai insostenibile questo disimpegno. (segue) (Ren)