Istat: spesa pro-capite per welfare al Sud è meta della media nazionale nel 2020

- Al Sud la spesa pro-capite per il welfare territoriale (66 euro) è la metà della media nazionale (132 euro) e poco più di un terzo di quella del Nord-est (184 euro). È quanto emerge dal report dell’Istat sulla spesa dei Comuni per i servizi sociali nel 2020. L’incremento della spesa totale rispetto al 2019 è del 4,3 per cento; in valore assoluto la spesa è di 7 miliardi 848 milioni di euro. L’aumento dei contributi a sostegno del reddito rispetto al 2019 è del 66 per cento. In calo del 5,9 per cento la spesa per l’assistenza ai disabili. In calo dell’1,7 per cento anche la spesa per i servizi rivolti agli anziani. (Rin)