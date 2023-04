Difesa: Accademia Aeronautica, gli allievi del corso Drago VI giurano fedeltà alla Repubblica italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Oggi ha avuto luogo in Piazza del Plebiscito di Napoli la Cerimonia di giuramento e battesimo degli allievi del corso Drago VI, ovvero della prima classe dei Corsi regolari dell'Accademia Aeronautica. 87 giovani allievi, provenienti da tutte le regioni d'Italia e selezionati tra oltre cinquemila domande di ammissione, hanno giurato fedeltà alla Repubblica italiana ed alle sue istituzioni e si sono impegnati formalmente ad onorare gli ideali di lealtà, coraggio e senso del dovere, principi fondanti della Forza Armata. La cerimonia si è svolta alla presenza del ministro della Difesa, Guido Crosetto, del sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, del capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, e del capo di Stato maggiore dell'Aeronautica, generale di squadra aerea Luca Goretti. Diverse le autorità militari e civili presenti, tra cui il prefetto di Napoli, Claudio Palomba ed il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni. Come da tradizione, erano presenti il Gonfalone della Città di Napoli decorato con Medaglia d’oro al valor militare, quello della Regione Campania, della Città metropolitana di Napoli e del Comune di Pozzuoli ed i Labari e ed i rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d’Arma. (segue) (Com)