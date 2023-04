Pmi: a Napoli il "Forum Banche 2023", professionisti istituti finanziari e istituzioni a confronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Commercialisti, banche e istituzioni a confronto sulle evoluzioni in atto in materia di credito, con un focus sulle Pmi che operano nel Centro-Sud Italia, in quello che resta un contesto economico, sociale e geopolitico complesso. Sono i temi al centro del "Forum Banche 2023", in programma mercoledì 19 aprile 2023 (ore 14.30) presso la sede dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli (Palazzo Calabritto a piazza dei Martiri, 30). L'evento è organizzato dall'Associazione Italiana Rating Advisory (Aira) in collaborazione con Associazione Nazionale Dottori Commercialisti (Andoc), e accreditato da Odcec Napoli e Cndcec. Mario Bowinkel (presidente Aira), ha affermato: "I modelli di business vanno modificandosi e vengono avviati contestualmente processi di riconversione produttiva. Innovazione, digitalizzazione e sostenibilità sono oggi i key driver per il top management, che si trova a dover prendere decisioni strategiche, organizzative e finanziarie fondamentali per la sopravvivenza e lo sviluppo aziendale. Essenziale il ruolo del Financial Advisor a supporto di un corretto ed efficace dialogo tra gli operatori del mercato". (segue) (Ren)