Casa: assessori, ecco nostre cinque proposte per invertire tendenza emergenza abitativa

- Una legge quadro sull'edilizia pubblica e sociale, la restituzione gratuita ai Comuni degli immobili statali inutilizzati per utilizzo abitativo; il rifinanziamento dei fondi locazione e morosi incolpevoli; una legge di regolamentazione per governare gli impatti degli affitti brevi turistici; una misura nazionale che riconosca strutturalmente l'emergenza abitativa e come fragilità cui dedicare interventi e risorse. Sono questi i cinque punti qualificanti, concordati e sostenuti dall'Anci, che gli assessori alla Casa di Roma (Andrea Tobia), Milano (Pierfrancesco Maran), Napoli (Laura Lieto), Torino (Jacopo Rosatelli), Bologna (Emily Marion Clancy), Firenze (Benedetta Albanese), Verona (Luisa Ceni), Padova (Francesca Benciolini), Parma (Ettore Brianti), Lodi (Maria Rosa Devecchi), e Bergamo (Marzia Marchesi) porteranno presto all'attenzione del governo. Il manifesto di proposte - si legge in una nota dell'Anci - è emerso al termine del workshop "Un'alleanza municipalista per una politica nazionale sulla casa", organizzato a Bologna nell'ambito dell'evento "Abitare, salute e conoscenza per la Grande Bologna". (segue) (Com)