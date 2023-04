Trasporti: Cangiano-Deidda (Fd'I), su Emsa a Napoli De Luca vende fumo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’Emsa non ha espresso alcuna intenzione di aprire un Centro regionale e, nel caso volesse, l’Italia dovrà assumersi tutti gli oneri in termini di costi e supporto logistico. Se la Commissione Europea volesse aprire un Centro regionale ci sarebbe un bando a cui anche altri paesi potrebbero partecipare e la scelta andrà all’offerta migliore. Oltretutto, continua a sfuggire al Governatore De Luca, che il personale della ipotizzata sede regionale di Napoli dovrebbe provenire da tutti i Paesi membri dell’Unione e non solo dall’Italia”, hanno spiegato i deputati di Fd'I; “Con serietà stiamo affermando che Napoli ha tutte le potenzialità per candidarsi ad un ruolo centrale in Italia e in Europa ma non bisogna illudere e prendere in giro i cittadini. Al momento, il regolamento prevede che questa possibilità avvenga su proposta della Commissione. Tuttavia, tenuto conto che a giugno, salvo slittamenti, uscirà il Pacchetto Sicurezza Marittima della Commissione che prevede anche la revisione del mandato Emsa, in occasione dell’esame della proposta potremo suggerire di modificare il testo attuale proponendo che la candidatura avvenga su proposta dello Stato membro invece che della Commissione”, hanno concluso Deidda e Cangiano. (ren)