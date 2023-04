Governo: De Luca, meglio se a Pasqua si riposano e mangiano una pastiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per Pasqua consiglierei al governo di riposarsi, perché ho la sensazione che più pensano più vanno in tilt". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando con i giornalisti a margine di una conferenza stampa a Palazzo Santa Lucia. "Gli consiglierei di riposarsi, di prendersi un po' di pastiere, se vuole le mandiamo a tutti i ministri come Regione Campania, in modo particolare a Fitto, così - ha aggiunto De Luca - si decide a lasciar perdere i fondi destinati al Sud che sta cercando di riversare sul Pnrr, e non va bene. Ne approfitto per esprimere anche la mia solidarietà a Giorgia Meloni per le volgarità che le sono state indirizzate da un rivoluzionario con i miliardi, una vergogna, a proposito di senso umano della lotta politica. La mia solidarietà e il mio rispetto a Giorgia Meloni di fronte a questi attacchi ignobili che ha subito". "Per il resto - ha concluso - almeno a Pasqua riposiamoci, spero di poter vedere perfino dopo mesi il mio nipotino che mi pare più importante della politica, del governo e del Pnrr, se mi è consentito". (Ren)